Ciclismo su strada, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: quota massima solo per le prime 5 nazioni del ranking! (Di martedì 19 luglio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione per le gare olimpiche di Ciclismo su strada di Parigi 2024. Le gare in programma sono quattro, due al maschile e due al femminile. Per entrambi i sessi sono infatti previste la prova in linea e la prova a cronometro. criteri qualificazione Ciclismo SU strada Olimpiadi 2024 Per la prima volta a Parigi 2024 il numero di quote sarà uguale per uomini e donne. Il numero è stato fissato a 90, scendendo da 130 per gli uomini e salendo da 67 per le donne. Ogni Nazione potrà schierare al massimo quattro uomini e quattro donne, con il limite fissato a quattro atleti per le gare su ...

