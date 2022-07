Christina Hendricks nell' adattamento di Bucanieri per Apple TV+

Pubblicità

Patitalia : Christina Hendricks sarà Mrs. St. George in una serie che adatterà l'ultimo romanzo di Edith Wharton, l'incompiuto… - claudio____sm : RT @perochan: Sognando un telefilm con Christina Hendricks, bibliotecaria di provincia, e Jinkx Monsoon, il fratello drag queen che torna i… - perochan : Sognando un telefilm con Christina Hendricks, bibliotecaria di provincia, e Jinkx Monsoon, il fratello drag queen c… -

Ecodelcinema

La nominata a sei Emmy( Mad Men ) ha firmato con il servizio streaming Apple TV+ per un ruolo prominente in The Buccaneers (titolo provvisorio), serie in costume di Katherine Jakeways basata sull'ultimo ..., che abbiamo ammirato e apprezzato nel ruolo di Joan nella serie tv di successo 'Mad Men', è entrata a far parte del cast di 'The Buccaneers', serie drammatica di AppleTv+ , ... Christina Hendricks nel cast dell'adattamento "The Buccaneers" Christina Hendricks entra nel cast dell'adattamento del romanzo di Edith Wharton Bucanieri per Apple TV+ nel ruolo di Mrs. St. George. Christina Hendricks si è unita al cast di Bucanieri, serie Apple ...Christina Hendricks, che abbiamo ammirato e apprezzato nel ruolo di Joan nella serie tv di successo “Mad Men”, è entrata a far parte del cast di “The Buccaneers”, serie drammatica di AppleTv+, ispirat ...