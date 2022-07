Chioggia, muore al pronto soccorso a 37 anni: era stata dimessa tre volte nei giorni precedenti (Di martedì 19 luglio 2022) commenta Era stata tre volte al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia e per tre volte era stata dimessa. Alla quarta, è morta nella sala d'aspetto mentre i suoi amici e il compagno la attendevano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 luglio 2022) commenta Eratrealdell'ospedale die per treera. Alla quarta, è morta nella sala d'aspetto mentre i suoi amici e il compagno la attendevano ...

