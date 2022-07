Chi è la fidanzata di LDA? “Ci stiamo conoscendo”, le rivelazioni del cantante (Di martedì 19 luglio 2022) Il cantante LDA, ex allievo di Amici 21 ha trovato l’amore? Di recente, intervistato dalla sua ex insegnante Lorella Cuccarini nella rubrica Dimmi di te, Luca D’Alessio, figlio del celebre cantante partenopeo, Gigi D’Alessio, si è raccontato ed ha anche parlato della nuova fidanzata: ma chi è? LDA, chi è la fidanzata? Dopo l’esperienza nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 luglio 2022) Il, ex allievo di Amici 21 ha trovato l’amore? Di recente, intervistato dalla sua ex insegnante Lorella Cuccarini nella rubrica Dimmi di te, Luca D’Alessio, figlio del celebrepartenopeo, Gigi D’Alessio, si è raccontato ed ha anche parlato della nuova: ma chi è?, chi è la? Dopo l’esperienza nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

ohmybotta : All’ennesimo “ah e con chi eri in vacanza, col moroso?” quasi urlato in call “CON LA MIA FIDANZATA” ma cosa cazzo v… - blogtivvu : Chi è la fidanzata di LDA? “Ci stiamo conoscendo”, le rivelazioni del cantante #lda #amici - ParliamoDiNews : Chi è Paola Egonu? Biografia, Età, Stipendio e Fidanzata Pallavolista | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - LaicSempre : @ndindina01 Ma xke i prescemi sono tutti qua sotto al tuoi tweet?!?? Oppure gli fa strano che il padre con la fidanz… - intornoAlTempo : RT @tjoblomov: #ancoraAdesso penso di aver amato una gran zoccola ignara di chi sia mio padre, lettrice di Gamberale. Non passateci sopra q… -