Chelsea Koundé | possibile rilancio dei Blues | il Siviglia vuole 65 milioni

Il Chelsea potrebbe tornare a bussare alla porta del Siviglia per Koundé: gli spagnoli vogliono 65 milioni II Chelsea dopo Koulibaly vuole piazzare un altro colpo importante. I Blues hanno provato nelle scorse ore a chiudere per Koundé, ma la prima offerta è stata rifiutata dal Siviglia. Gli spagnoli vogliono 65 milioni. Il Chelsea tornerà alla carica con una nuova offerta dopo essersi vista chiudere la porta difronte a 55 milioni bonus compresi. Sul giocatore anche il Barcellona. Lo scrive Fabrizio Romano.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Chelsea avrebbe avanzato un'offerta per Koundé. La proposta dei Blues per il francese è di 55 milioni di euro, cifra considerata ancora bassa dal Siviglia. Il Chelsea pronto a fare sul serio per Jules Koundé. I londinesi hanno già messo sul piatto un'offerta per il Siviglia. Secondo quanto riporta Esport3, il Chelsea si sarebbe lanciato all'assalto di Jules Koundé.