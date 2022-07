Chelsea, Koulibaly: «Era arrivato il momento di cambiare. Premier miglior campionato del mondo» (Di martedì 19 luglio 2022) Kalidou Koulibaly, neo difensore del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua scelta di lasciare Napoli Kalidou Koulibaly, neo difensore del Chelsea, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua scelta di lasciare Napoli. Le sue dichiarazioni: «Dopo tanti anni passati a Napoli era il momento di affrontare una nuova sfida. Non ci ho pensato due volte quando è arrivato il Chelsea. Sono felice di essere qui e mi sento già a casa. Mi hanno accolto alla grande. Ora sono qui in Premier League, il miglior campionato del mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Kalidou, neo difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua scelta di lasciare Napoli Kalidou, neo difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua scelta di lasciare Napoli. Le sue dichiarazioni: «Dopo tanti anni passati a Napoli era ildi affrontare una nuova sfida. Non ci ho pensato due volte quando èil. Sono felice di essere qui e mi sento già a casa. Mi hanno accolto alla grande. Ora sono qui inLeague, ildel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

