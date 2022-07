Chelsea, c’è l’offerta per Koundé: 60 milioni per il Siviglia (Di martedì 19 luglio 2022) Il Chelsea pronto a fare sul serio per Jules Koundé. I londinesi hanno già messo sul piatto un’offerta per il Siviglia Secondo quanto riporta Esport3, il Chelsea si sarebbe lanciato all’assalto di Jules Koundé per rinforzare ulteriormente la propria difesa. 60 milioni di euro la cifra offerta al Siviglia per il francese. A certe cifre, se confermate, difficilmente gli andalusi riuscirebbero a dire di no. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Ilpronto a fare sul serio per Jules. I londinesi hanno già messo sul piatto un’offerta per ilSecondo quanto riporta Esport3, ilsi sarebbe lanciato all’assalto di Julesper rinforzare ulteriormente la propria difesa. 60di euro la cifra offerta alper il francese. A certe cifre, se confermate, difficilmente gli andalusi riuscirebbero a dire di no. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AnsaLiguria : Spezia: chiesto Ampadu al Chelsea, Maggiore al Toro. La Lazio vuole Provedel, ma non c'è accordo tra i club su cifr… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Spezia: chiesto Ampadu al Chelsea, Maggiore al Toro La Lazio vuole Provedel, ma non c'è accordo tra i club su cifre - missionaryshin : @FedeJuventina2 @Bresingar_ Ma cosa che c’è su anche il City e il Chelsea. Ha una clausola da 65 mln ed è legato al Villarreal - ilrossonero94 : @luchino_____ @AlberodiNatale_ Manè al Bayern per 32 milioni, Lewa barca 45, koulibaly Chelsea 38. Giocatori che ha… - JoeCipolla_spb : @Zoroback_023 @Pirichello secondo me ha fatto così. gli è andata a fagiolo. culo parato (30mln c'erano) e via a cer… -