Che Senza veli | Heather Parisi Guarisce e torna così | 62 anni | tutte mute

Che topless, Heather Parisi. Guarisce e torna così: 62 anni, tutte mute (Di martedì 19 luglio 2022) Ha fatto un enorme sospiro di sollievo, dopo giorni, e ha voluto condividere quest’importante traguardo coi fan che la seguono da sempre attraverso il piccolo schermo e, adesso, soprattutto su Instagram, dove infatti conta quasi 300mila affezionati follower. Heather Parisi è guarita dalla labirintite ed ha festeggiato con un bel Senza veli. Naturalmente in molti non aspettavano altro. Sono lontani in tempi in cui Heather Parisi si scatenava negli show televisivi, sorprendendo ed incantando chiunque con le sue spaccate vertiginose e il suo fascino, che ancora è dalla sua parte nonostante i decenni che la separano da quei successi. Quello vissuto oggi è un altro successo. Heather Parisi, il Senza veli sui ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 luglio 2022) Ha fatto un enorme sospiro di sollievo, dopo giorni, e ha voluto condividere quest’importante traguardo coi fan che la seguono da sempre attraverso il piccolo schermo e, adesso, soprattutto su Instagram, dove infatti conta quasi 300mila affezionati follower.è guarita dalla labirintite ed ha festeggiato con un bel. Naturalmente in molti non aspettavano altro. Sono lontani in tempi in cuisi scatenava negli show televisivi, sorprendendo ed incantando chiunque con le sue spaccate vertiginose e il suo fascino, che ancora è dalla sua parte nonostante i decenni che la separano da quei successi. Quello vissuto oggi è un altro successo., ilsui ...

CarloCalenda : Mario #Draghi non ha bisogno di essere difeso. Ma dobbiamo dirlo a voce alta che siamo orgogliosi del suo operato e… - CottarelliCPI : Sono due giorni che non tweetto. Mi sa che di fronte a questa situazione politica...sono rimasto senza parole. Forse non sono il solo... - cla_cominardi : 'Ho visto cose che voi umani...' Ho visto il Presidente @GiuseppeConteIT sacrificare tempo ai suoi affetti, sacrifi… - utini19 : RT @utini19: Perché i media non si domandano come mai Draghi non vuole rimanere al governo senza i 5 stelle? Sicuramente se lo sono chiesto… - atirrito : RT @saveriolakadima: L'accusa della famiglia #Borsellino alle istituzioni:'Senza giustizia nessuna passerella' Le passerelle servono ai pol… -