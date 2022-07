Charlène di Monaco, il gran ritorno con Alberto II al Gala della Croce rossa (Di martedì 19 luglio 2022) La principessa l'anno scorso aveva saltato il prestigioso appuntamento perché bloccata (per mesi) in Sudafrica a causa di un'infezione. Ma ora è tornata, al fianco del marito, tutta sorridente. Segno che ormai il peggio è passato… Leggi su vanityfair (Di martedì 19 luglio 2022) La principessa l'anno scorso aveva saltato il prestigioso appuntamento perché bloccata (per mesi) in Sudafrica a causa di un'infezione. Ma ora è tornata, al fianco del marito, tutta sorridente. Segno che ormai il peggio è passato…

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @fanpage: Foto con famiglia al completo Charlene col marito e i figli torna a sorridere ??? - fanpage : Foto con famiglia al completo Charlene col marito e i figli torna a sorridere ??? - enricaroddolo : Il gran ritorno di #Charlène con #Alberto al gala @croixrougemc 2022 - my story @Corriere - infoitcultura : Charlène Wittstock e Alberto di Monaco, festa grande per i lupetti di mare Jacques e Gabriella - infoitcultura : Charlene di Monaco finalmente torna a sorridere: terzo bebè in vista? -

Charlene di Monaco al Gala della Croce Rossa: l'abito è sospetto. E sorride ad Alberto ... chi ha pensato a problemi di salute, chi invece ha affibbiato la responsabilità della mancanza della Principessa esclusivamente ai contrasti con la cognata Carolina di Monaco , che di fatto si era ... Il gran ritorno di Charlène con Alberto al gala della Croce Rossa 2022 Un evento sulla spiaggia per la sua associazione Fondation Princesse Charlène de Monaco che non ha mai fermato il suo impegno contro le morti per annegamento specie dei più piccoli. Un crescendo di ... ... chi ha pensato a problemi di salute, chi invece ha affibbiato la responsabilità della mancanza della Principessa esclusivamente ai contrasti con la cognata Carolina di, che di fatto si era ...Un evento sulla spiaggia per la sua associazione Fondation Princessedeche non ha mai fermato il suo impegno contro le morti per annegamento specie dei più piccoli. Un crescendo di ...