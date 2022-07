CdS – “Bakayoko verso l’addio al Milan | spunta il Valencia di Gattuso”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 01:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: Futuro sempre più incerto per Tiémoué. Il centrocampista francese, reduce dallo scudetto conquistato con ilpur al termine di una stagione nella quale ha trovato poco spazio, sembra destinato a lasciare ancora una volta l’Italia. Nuova avventura in arrivo per TiémouéSotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2024, ma legato alda un’altra stagione in prestito,non rientra neppure nei piani dei Blues, che dopo la deludente stagione 2017-’18 hanno sempre ceduto in prestito il centrocampista, due volte ale in mezzo al Monaco e al Napoli. Guarda la gallery, la polizia ...