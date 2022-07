Cavani, niente Italia per lui: andrà al Villareal (Di martedì 19 luglio 2022) Edinson Cavani vicinissimo alla firma con il Villareal: sfumano i sogni di Salernitana e Monza di ingaggiare l’uruguaiano Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse di alcune squadre Italiane, Monza e Salernitana, per Cavani. Le ultime notizie danno però l’uruguaiano sempre più lontano dall’Italia. Secondo quanto riportato da Marca, l’attaccante ex Napoli è vicinissimo alla firma in Spagna con il Villareal. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Edinsonvicinissimo alla firma con il: sfumano i sogni di Salernitana e Monza di ingaggiare l’uruguaiano Nelle ultime settimane si era parlato di un interesse di alcune squadrene, Monza e Salernitana, per. Le ultime notizie danno però l’uruguaiano sempre più lontano dall’. Secondo quanto riportato da Marca, l’attaccante ex Napoli è vicinissimo alla firma in Spagna con il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

