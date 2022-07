Catania, 65 tirocinanti usati al posto dei dipendenti: struttura alberghiera multata per 1,6 milioni di euro (Di martedì 19 luglio 2022) Una nota struttura alberghiera di Catania è stata accusata di aver impiegato 65 tirocinanti tra il 2017 e il 2020, al posto di assumere dipendenti. La guardia di finanza. al termine dell’indagini sull’utilizzo fraudolento dei tirocini formativi, ha sanzionato l’albergo per 1,6 milioni di euro. Al momento, in seguito all’attività ispettiva della finanza, è emerso che il complesso alberghiero “ha dissimulato l’esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato, al fine di evadere i relativi contributi previdenziali e assistenziali da versare all’Inps e all’Inail a favore dei lavoratori dipendenti”. Secondo l’accusa, i 65 tirocinanti sono stati remunerati a titolo di rimborso spese. La verifica svolta dalla polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Una notadiè stata accusata di aver impiegato 65tra il 2017 e il 2020, aldi assumere. La guardia di finanza. al termine dell’indagini sull’utilizzo fraudolento dei tirocini formativi, ha sanzionato l’albergo per 1,6di. Al momento, in seguito all’attività ispettiva della finanza, è emerso che il complesso alberghiero “ha dissimulato l’esistenza di veri e propri rapporti di lavoro subordinato, al fine di evadere i relativi contributi previdenziali e assistenziali da versare all’Inps e all’Inail a favore dei lavoratori”. Secondo l’accusa, i 65sono stati remunerati a titolo di rimborso spese. La verifica svolta dalla polizia ...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Catania, tirocinanti al posto di dipendenti: multa a hotel - MeridioNews : Tirocinanti al posto di 65 dipendenti in un noto hotel «Per evadere contributi». Multa da 1,6 milioni di euro - ragusaoggi : Tirocinanti al posto di dipendenti per pagarli di meno: multato hotel a Catania per 1.6 milioni - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Catania, da 'tirocinanti' a lavoratori in nero: in 65 irregolari hotel multa… - corrmezzogiorno : #Palermo Tirocinanti al posto di dipendenti, maxi multa a hotel -