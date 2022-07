Castagnini: “Credevamo nel ritorno di Brunori. City Group qui per aiutarci” (Di martedì 19 luglio 2022) Nel corso della conferenza stampa odierna del bomber del Palermo, Matteo Brunori, il direttore sportivo del club di viale del Fante, Renzo Castagnini ha fatto una breve presentazione dell’attaccante rosanero, capocannoniere dello scorso... Leggi su mediagol (Di martedì 19 luglio 2022) Nel corso della conferenza stampa odierna del bomber del Palermo, Matteo, il direttore sportivo del club di viale del Fante, Renzoha fatto una breve presentazione dell’attaccante rosanero, capocannoniere dello scorso...

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Castagnini: “Credevamo nel ritorno di Brunori. City Group qui per aiutarci” - Mediagol : Castagnini: “Credevamo nel ritorno di Brunori. City Group qui per aiutarci” - ILOVEPACALCIO : Castagnini 'presenta' Brunori: «Ritorno faticoso ma ci credevamo tutti, ringrazio il City Group per averci aiutato»… -