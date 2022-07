Caso Nigeria | assoluzioni definitive per i vertici Eni accusati di corruzione internazionale

(Di martedì 19 luglio 2022) - 'Questo processo deve finire oggi perché non ha fondamento': la Procura di Milano non ricorrerà in appello. La decisione dopo oltre 8 anni tra indagini e procedimenti giudiziari

Pubblicità

reportrai3 : Il sostituto pg di Milano Gravina rinuncia all'appello nel processo di II grado sul caso Eni/Shell Nigeria nei conf… - FuffaForte : RT @emidio_antonio: Il caso #Eni_Nigeria, la Trattativa stato-gogna: la Procura di Milano, non presenterà appello! Assolti definitivamente… - agiliberti51 : RT @lucianocapone: La Procura generale di Milano rinuncia all'Appello nel processo Eni-Nigeria: tutte le assoluzioni dei 15 imputati, da De… - ddgiusto : RT @emidio_antonio: Il caso #Eni_Nigeria, la Trattativa stato-gogna: la Procura di Milano, non presenterà appello! Assolti definitivamente… - Arturo_Governa : RT @lucianocapone: La Procura generale di Milano rinuncia all'Appello nel processo Eni-Nigeria: tutte le assoluzioni dei 15 imputati, da De… -

- 'Questo processo deve finire oggi perché non ha fondamento': la Procura di Milano non ricorrerà in appello. La decisione dopo oltre 8 anni tra indagini e procedimenti giudiziariLe due società, invece, ha chiarito Gravina, "hanno fatto la ricchezza della" anche con "... Vincenzo Armanna , fino aldei verbali di Piero Amara sulla loggia Ungheria, finita al centro ...La procuratrice generale Gravina non impugna la sentenza di assoluzione di primo grado sulla presunta maxi corruzione internazionale: “Nessuna prova. I motivi d’appello sono incongrui, insufficienti e ...I banditi avevano catturato anche un altro prete, che è riuscito a fuggire. Nello Stato nigeriano di Benue la situazione è sempre più drammatica ...