Caso Koulibaly: Giuntoli ha ammesso di aver detto una bugia (Di martedì 19 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la conferenza stampa di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la conferenza stampa di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc, Kalidou #Koulibaly il primo della lista in caso di partenza per #DeLigt: si monitorano anche varie al… - orso_marino : @Maatt3oo @juanito1897 Uno dei due deve essere un bestione. Bremer Koulibaly Rudiger Gabriel… non a caso l’identik… - enzolimatola : @NIRV69 @mirkocalemme Forse perché prende quelli bravi a poco quando non li conosce nessuno? #Lavezzi #Hamsik… - Marshall_92_ : @BarbagobboA @DiMarzio @Inter @TorinoFC_1906 No dai davvero, bremer è forte ma 40 milioni in caso sarebbero troppi,… - IntrisoRoma : @usodistorto Nono perchè hanno venduto koulibaly e non vedono i sostituti all’altezza.. dybala non centra in questo… -