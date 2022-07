Caso Genovese, la difesa replica: “Assoluzione piena e seminfermità mentale” (Di martedì 19 luglio 2022) per l’imprenditore delle startup La difesa ha replicato alla richiesta di condanna a 8 anni di carcere per Alberto Genovese con l’Assoluzione piena dall’accusa dello stupro a Villa Lolita di Ibiza e con la seminfermità mentale, quindi minimo della pena, per gli altri reati. Gli avvocati di Genovese, Luigi Isolabella e Luigi Ferrari, hanno depositato – come si legge sul Corriere della Sera – le consulenze mediche e psichiatriche in cui sarebbe dimostrato che “l’uso massiccio di droga avrebbe fatto danni pesanti al cervello dell’uomo che, sommati alla sindrome di Asperger, gli impedivano di cogliere correttamente la volontà altrui”. Inoltre, la difesa sostiene che le ragazze si recavano nelle residenze di Genovese ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022) per l’imprenditore delle startup Lahato alla richiesta di condanna a 8 anni di carcere per Albertocon l’dall’accusa dello stupro a Villa Lolita di Ibiza e con la, quindi minimo della pena, per gli altri reati. Gli avvocati di, Luigi Isolabella e Luigi Ferrari, hanno depositato – come si legge sul Corriere della Sera – le consulenze mediche e psichiatriche in cui sarebbe dimostrato che “l’uso massiccio di droga avrebbe fatto danni pesanti al cervello dell’uomo che, sommati alla sindrome di Asperger, gli impedivano di cogliere correttamente la volontà altrui”. Inoltre, lasostiene che le ragazze si recavano nelle residenze di...

361_magazine : Caso Genovese, la difesa replica: 'Assoluzione piena e seminfermità mentale' - novasocialnews : Caso Genovese, difesa: 'Va assolto o minimo della pena' - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Caso Genovese, la difesa illustra due diversi scenari per i presunti abusi sessuali a Villa Lolita e Terrazza Sentimento: “La… - lifestyleblogit : Caso Genovese, difesa: 'Va assolto o minimo della pena' - - zazoomblog : Milano: difesa Genovese va assolto per Ibiza semi infermità per laltro caso - #Milano: #difesa #Genovese #assolto -