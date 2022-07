Caso Eni-Nigeria, assoluzione definitiva per Scaroni (Di martedì 19 luglio 2022) Il sostituto pg di Milano Celestina Gravina ha rinunciato ai motivi d’appello nel processo di secondo grado sul Caso Eni/Shell Nigeria nei confronti, tra gli altri, dell’attuale ad della compagnia petrolifera Claudio Descalzi, del suo predecessore Paolo Scaroni (oggi tra gli altri ruoli presidente del Milan) e delle due società. La rinuncia all’impugnazione che aveva Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 luglio 2022) Il sostituto pg di Milano Celestina Gravina ha rinunciato ai motivi d’appello nel processo di secondo grado sulEni/Shellnei confronti, tra gli altri, dell’attuale ad della compagnia petrolifera Claudio Descalzi, del suo predecessore Paolo(oggi tra gli altri ruoli presidente del Milan) e delle due società. La rinuncia all’impugnazione che aveva Calcio e Finanza.

Eni: pg rinuncia a motivi appello: assoluzioni definitive Il sostituto pg di Milano Celestina Gravina ha rinunciato ai motivi d'appello nel processo di secondo grado sul caso Eni/Shell Nigeria nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ad della compagnia petrolifera Claudio Descalzi, del suo predecessore Paolo Scaroni e delle due società. La rinuncia all'impugnazione ... Energia. Gas dall'Algeria, ma per il futuro bisogna investire nelle rinnovabili Ciò grazie alle intese siglate nel mese di aprile da Eni e Sonatrach, la compagnia di stato ... Non è infatti un caso che l'Algeria sia riuscita a passare quasi indenne attraverso le primavere arabe, ...