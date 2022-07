Caso David Rossi, presentate le conclusioni della maxi perizia: «Lasciato agonizzante per 20 minuti. Poteva essere salvato» (Di martedì 19 luglio 2022) Poteva essere salvato. Quando David Rossi è caduto dalla finestra della Rocca Salimbeni di Siena quel 6 marzo 2013, «ha subito molte lesività ma non vi è stata una emorragia interna fatale». Ad affermarlo è il dottor Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Città di Torino durante la presentazione alla Commissione parlamentare d’inchiesta dei risultati della maxi perizia sulla morte dell’ex capo comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena. «Sono state tolte chance di sopravvivenza al dottor Rossi nei 20 minuti in cui non è stato soccorso», ha detto Testi che spiega come a uccidere l’allora capo della comunicazione di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022). Quandoè caduto dalla finestraRocca Salimbeni di Siena quel 6 marzo 2013, «ha subito molte lesività ma non vi è stata una emorragia interna fatale». Ad affermarlo è il dottor Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzioneAsl Città di Torino durante la presentazione alla Commissione parlamentare d’inchiesta dei risultatisulla morte dell’ex capo comunicazionebanca Monte dei Paschi di Siena. «Sono state tolte chance di sopravvivenza al dottornei 20in cui non è stato soccorso», ha detto Testi che spiega come a uccidere l’allora capocomunicazione di ...

