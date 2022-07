Caserta Music Festival | domani il concerto di Madame

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, mercoledì 20 luglio,salirà sul palco delper il suo “IN TOUR ESTATE 2022”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar. Dopo aver entusiasmato pubblico e critica nel corso del tour di grandissimo successo nei più importanti club italiani, che ha registrato il sold out nella quasi totalità delle tappe, l’artista torna sul palco per un’estate all’insegna dellaa dal vivo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salgono a 52 i piccoli solisti della Campania dal 1959 ad oggi. La nuova edizione in onda a novembre su Rai1. Anche due piccoli rappresentanti della Campania parteciperanno all'edizione dello Zecchino ...Santa Maria Capua Vetere – La musica torna protagonista nel cortile di Palazzo Lucarelli per accompagnare le serate estive sammaritane. Dopo gli ottimi riscontri di pubblico dei due anni precedenti, l ...