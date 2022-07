Cascina Ponchia | pronti 1 milione e 700 mila euro per la ristrutturazione

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 luglio 2022) Bergamo. Una rigenerazione urbana, quella dell’area ex Italcementi, che passa anche da una serie di interventi di natura urbanistica, a favore della città e dei cittadini, e dalla riqualificazione di. Unitamente infatti alla realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale e commerciale, la delibera di Giunta che verrà portata e discussa in sede di consiglio comunale nella tre giorni di inizio settimana prossima, opere di urbanizzazione primaria che verranno cedute gratuitamente al comune come la realizzazione di un nuovo marciapiedi in via Camozzi con allargamento dello stesso per formazione piazza, aiuole a verde, alberature ed illuminazione, l’allargamento di un nuovo marciapiedi via Madonna della Neve, con previsto arredo urbano e nuova illuminazione, la sostituzione del manto stradale di via Camozzi e via Madonna della ...