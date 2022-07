Carta del docente al supplente, il Tribunale dice sì: 2.500 euro di arretrati all’insegnante (Di martedì 19 luglio 2022) Il giudice del Tribunale di Vercelli dice sì alla Carta del docente ai precari. La sentenza arriva dopo la recente posizione della Corte di Giustizia europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui, tramite la cosiddetta “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022) Il giudeldi Vercellisì alladelai precari. La sentenza arriva dopo la recente posizione della Corte di Giustiziapea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio economico di500 annui, tramite la cosiddetta “elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale. L'articolo .

