Caro carburanti - Prorogata fino al 21 agosto la riduzione delle accise

(Di martedì 19 luglio 2022) Chi si aspettava una proroga più consistente, come ipotizzato da qualcuno nei giorni scorsi, resterà un po' deluso: i ministri Daniele Franco (Economia) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica) hanno infatti firmato oggi un decreto che estende la misura delladi 30 centesimi al litro dell'accisa sui, ma soltantoal 21prossimo. Si tratta, quindi, soltanto di 19 giorni in più rispetto alla scadenzara in vigore, prevista per il 2. Lafiscale si applica, come quella attuale, a benzina, gasolio, Gpl e metano per autotrazione. La precaria situazione politica di questo momento ha probabilmente suggerito di rimandare ulteriori estensioni della validità del provvedimento a tempi in cui il quadro si sarà chiarito.