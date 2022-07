Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Codacons lancia l'allarme sugli aumenti dei prezzi del carburante. I viaggi in auto diventano proibitivi, nonos… - telodogratis : Caro carburante, sconto 30 centesimi fino al 21 agosto - quaranta_vito : Vi meritereste il carburante a 4€/lt ?? Prorogato lo sconto sui carburanti - italiaserait : Caro carburante, sconto 30 centesimi fino al 21 agosto - ledicoladelsud : Caro carburante, sconto 30 centesimi fino al 21 agosto -

Virgilio Motori

... rappresentando un aiuto con la galoppante inflazione e ilprezzi che stanno mettendo ...per lavoratori dipendenti Altro bonus 2022 previsto per i lavoratori dipendenti è il nuovo bonus...... inflazione,prezzi su energia econ crisi energetica, gestione fondi Pnrr, guerra in Ucraina, senza dimenticare la ancora non semplice situazione covid - 19. A firmare la petizione ... Prezzo benzina: c’è un segreto per spendere meno (Adnkronos) – Caro carburante, sconto di 30 centesimi prorogato al 21 agosto. A firmare il decreto interministeriale il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il ministro della Trans ...I prezzi alla pompa di benzina e gasolio sono in leggero calo. Tamoil spicca per il maggior ribasso: -3 centesimi al litro sul prezzo consigliato della benzina.