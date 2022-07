Caro carburante, sconto 30 centesimi esteso fino al 21 agosto (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – Caro carburante, sconto di 30 centesimi su benzina e diesel prorogato al 21 agosto in Italia. A firmare il decreto interministeriale il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) –di 30su benzina e diesel prorogato al 21in Italia. A firmare il decreto interministeriale il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Si estende cosìa tale data il taglio di 30al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Codacons lancia l'allarme sugli aumenti dei prezzi del carburante. I viaggi in auto diventano proibitivi, nonos… - VesuvioLive : Caro carburante, prorogato fino al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi. Misura insufficiente per Assoutenti - PaeseRoma : Caro carburante, sconto 30 centesimi fino al 21 agosto - ultimenews24 : (Adnkronos) - Caro carburante, sconto di 30 centesimi su benzina e diesel prorogato al 21 agosto in Italia. A firma… - lifestyleblogit : Caro carburante, sconto 30 centesimi esteso fino al 21 agosto - -