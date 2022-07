Caro benzina, prorogato fino al 21 agosto lo sconto di 30 centesimi sulle accise (Di martedì 19 luglio 2022) Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e quello della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno prorogato lo sconto di 30 centesimi sulle accise dei carburanti fino al 21 agosto. Il decreto interministeriale prevede così l’estensione della riduzione del prezzo finale di benzina, diesel, gpl e metano. Il decreto era entrato in vigore il 22 marzo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e prevede diverse misure per contrastare i rincari dovuti alle conseguenze della guerra in corso in Ucraina. Unione nazionale consumatori: «Troppo poco» Secondo l’Unione nazionale consumatori, lo sconto è insufficiente «perché non tiene in alcun conto della possibile crisi di governo». Il presidente Massimiliano Dona riferisce di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e quello della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hannolodi 30dei carburantial 21. Il decreto interministeriale prevede così l’estensione della riduzione del prezzo finale di, diesel, gpl e metano. Il decreto era entrato in vigore il 22 marzo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e prevede diverse misure per contrastare i rincari dovuti alle conseguenze della guerra in corso in Ucraina. Unione nazionale consumatori: «Troppo poco» Secondo l’Unione nazionale consumatori, loè insufficiente «perché non tiene in alcun conto della possibile crisi di governo». Il presidente Massimiliano Dona riferisce di ...

