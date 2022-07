Carlo Fidanza, nuove perquisizioni della Finanza: ex deputato Giuseppe Romele sarà sentito come teste (Di martedì 19 luglio 2022) La Guardia di Finanza di Brescia ha perquisito l’abitazione di Giuseppe Romele, deputato per quattro legislature fino al 2018 (sempre eletto con Forza Italia e poi passato in corsa con Fratelli d’Italia). Romele, almeno per ora, non è sotto inchiesta. Ma la Procura di Milano, nell’ambito dell’indagine che vede indagato l’europarlamentare Carlo Fidanza (FdI) per corruzione (foto), ritiene che l’ex deputato, noto per la sua vicinanza al ministro Mariastella Gelmini, potrebbe contribuire a fare chiarezza sulla vicenda delle dimissioni del consigliere comunale bresciano Giovanni Acri, dimissioni che sarebbero avvenute, secondo l’ipotesi accusatoria sostenuta dai pubblici ministeri Giovanni Polizzi e Cristina Roveda, per far entrare nella massima assise ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) La Guardia didi Brescia ha perquisito l’abitazione diper quattro legislature fino al 2018 (sempre eletto con Forza Italia e poi passato in corsa con Fratelli d’Italia)., almeno per ora, non è sotto inchiesta. Ma la Procura di Milano, nell’ambito dell’indagine che vede indagato l’europarlamentare(FdI) per corruzione (foto), ritiene che l’ex, noto per la sua vicinanza al ministro Mariastella Gelmini, potrebbe contribuire a fare chiarezza sulla vicenda delle dimissioni del consigliere comunale bresciano Giovanni Acri, dimissioni che sarebbero avvenute, secondo l’ipotesi accusatoria sostenuta dai pubblici ministeri Giovanni Polizzi e Cristina Roveda, per far entrare nella massima assise ...

anikeatable : @tripps42 Nemmeno un mese fa l'europarlamentare, sempre FdI, Carlo Fidanza, è stato indagato per corruzione sulla s… - carlo_masera : RT @AlvisiConci: Se il prof. Parsi si candida io lo voto. Amo le persone intelligenti colte ed educate. La classe con cui ha dato del fasci… - InfinitoIsacco : RT @Misurelli77: Carlo Fidanza indagato per corruzione. L'accusa per l'europarlamentare dei Fratellini d'Italia: 'Scambio di favori' Che pe… - Repostate21 : Olè! Chi è Carlo Fidanza, dai saluti nazisti all'autosospensione farsa dopo il coinvolgimento nell'indagine sulla… - InfinitoIsacco : RT @Misurelli77: Carlo Fidanza indagato per corruzione. L'accusa per l'europarlamentare dei Fratellini d'Italia: 'Scambio di favori' Che pe… -