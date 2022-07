Carfagna-Ferreira firmano accordo | per l’Italia 75 miliardi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 luglio 2022) La ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara, e la commissaria europea per la Coesione, Elisa, hanno firmato a Roma l'di Partenariato tra l'Italia e la Commissione europea che rappresenta la base per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei. "L'di Partenariato che abbiamo firmato- sottolinea- stanzia per l'Italia oltre 75di euro tra fondi europei e cofinanziamento nazionale, di questi 43,127sono risorse in arrivo da Bruxelles, 31sono destinati al Mezzogiorno e sono aggiuntivi rispetto al Pnrr e al Fondo nazionale di sviluppo e coesione: nei prossimi 5-7 anni si aprono per il Paese e in particolare per il Mezzogiorno delle straordinarie opportunità di ...