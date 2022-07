Carenza idrica? “A Treviglio le fontane spruzzano manco fossero l’Aquafan” (Di martedì 19 luglio 2022) Treviglio. In barba alla Carenza idrica di questo periodo le fontane trevigliesi continuano a spruzzare acqua come se nulla fosse. Una situazione segnalata da parecchi cittadini e che ha portato il consigliere di opposizione del Partito Democratico Laura Rossoni a presentare un’interpellanza in Comune alla quale, dopo la risposta prevista entra trenta giorni, farà seguito una mozione. “Chiare fresche e dolci acque di Treviglio… ma siamo seri? – scrive Rossoni in un post su Facebook corredato da foto – . Temperature a 40 gradi, la peggior siccità da un secolo, scorte idriche ridotte a un lumicino, l’invito ai cittadini a non innaffiare il giardino, a non lavare l’auto o il piazzale e il Comune che fa? Le fontane di piazza Setti, di via XXV Aprile e quella del trattore della Same pompano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022). In barba alladi questo periodo letrevigliesi continuano a spruzzare acqua come se nulla fosse. Una situazione segnalata da parecchi cittadini e che ha portato il consigliere di opposizione del Partito Democratico Laura Rossoni a presentare un’interpellanza in Comune alla quale, dopo la risposta prevista entra trenta giorni, farà seguito una mozione. “Chiare fresche e dolci acque di… ma siamo seri? – scrive Rossoni in un post su Facebook corredato da foto – . Temperature a 40 gradi, la peggior siccità da un secolo, scorte idriche ridotte a un lumicino, l’invito ai cittadini a non innaffiare il giardino, a non lavare l’auto o il piazzale e il Comune che fa? Ledi piazza Setti, di via XXV Aprile e quella del trattore della Same pompano ...

