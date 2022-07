Pubblicità

Agenzia_Ansa : Lo sconto di 30 centesimi sulle accise dei carburanti è stato esteso al 21 agosto. Lo comunicano i ministeri dell'E… - ultimenotizie : Lo sconto di 30 centesimi sulle #accise dei #carburanti è stato esteso al 21 agosto. Il Ministro dell'Economia e de… - tvbusiness24 : #Carburanti, esteso lo sconto di 30 centesimi al 21 agosto - tiscalinotizie : Sconto di 30 centesimi sui carburanti esteso fino al 21 agosto. Ma i prezzi restano alti. - vnewsita : Esteso lo #sconto di #30centesimi per il prezzo dei #carburanti -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... cosa devono fare i datori di lavoro Il bonus benzina è valido per i dipendenti del settore privato e può essere utilizzato per tutti ie per le ricariche elettriche dei veicoli. Verrà ...In calo i prezzi alla pompa Roma, 19 luglio 2022 - Esteso fino al 21 agosto lodi 30 centesimi sulle accise dei. Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco , e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato oggi il ... Carburanti, sconto 30 centesimi esteso fino al 21 agosto. Prezzi self e servito in calo Sconto carburanti fino al 21 agosto. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingol ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...