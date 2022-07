Carburanti, prorogato fino al 21 agosto lo sconto di 0,30 al litro (Di martedì 19 luglio 2022) Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei Carburanti. È stato firmato oggi il decreto che proroga fino al 21 agosto le misure in vigore per ridurre il prezzo finale dei Carburanti Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione già deciso nelle scorse settimane. Critiche le associazione dei consumatori: la proroga è inadeguata “Troppo poco! Partorito un topolino! L’estensione dal 2 agosto al 21 agosto, meno di 20 giorni, è del tutto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che prorogaal 21le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei. È stato firmato oggi il decreto che prorogaal 21le misure in vigore per ridurre il prezzo finale deiSi estende cosìa tale data il taglio di 30 centesimi alper benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione già deciso nelle scorse settimane. Critiche le associazione dei consumatori: la proroga è inadeguata “Troppo poco! Partorito un topolino! L’estensione dal 2al 21, meno di 20 giorni, è del tutto ...

