Carabinieri | controlli e sequestri a Montesarchio nelle notti della ‘movida’

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dell’attività preventiva e controllo del territorio dei Reparti del Comando Provinciale di Benevento, i militariCompagnia diin questa fine settimana hanno effettuato un servizio straordinario del controllo del territorio a tutelamovida estiva che nel centro caudino si sviluppa per la massiccia presenza di giovani che provengono anche dalle limitrofe province. Il servizio si è svolto con l’impiego di numerosi equipaggi con lo scopo di svolgere mirata attività preventiva in particolar modo da pericoli derivanti dalla circolazione stradale nonché di reprimere i reati con particolare riferimento al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati deferiti in stato di libertà alla ProcuraRepubblica di Benevento, un 28 enne ...