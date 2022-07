Capello | «Dybala miglior colpo del mercato Questa Roma sembra la mia»

(Di martedì 19 luglio 2022) L’ex allenatore dellaha parlato dell’arrivo in giallorosso di PauloFabio, storico ex allenatore della, in una intervista a Il Messaggero ha parlato dell’arrivo in giallorosso di Paulo– «Ildel. Complimenti al club. Se sposta gli equilibri? Direi proprio di sì. Parliamo di un grandissimo giocatore, uno di quelli che fa la differenza. Alza il livello dellae cambia qualcosa nella nostra serie A. Laa questo punto è nel gruppo delle più quotate, ma qui mi fermo. Ilè aperto e possono accadere nuove cose». ZANIOLO VIA – «Alt. Non m’infilo in ...

