Canottaggio, gli azzurri a Sabaudia in preparazione per gli Europei (Di martedì 19 luglio 2022) Sabaudia – Da ieri sera la prima squadra, il Gruppo olimpico del Canottaggio azzurro, reduce dalla Coppa del Mondo di Lucerna, è a Sabaudia per affrontare il collegiale preparatorio in vista dell’Europeo Assoluto multisport programmato a Monaco di Baviera dall’11 al 14 agosto. A venticinque giorni dal via della competizione europea il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha, infatti, convocato 48 atleti, tra uomini e donne, i quali da oggi rimarranno ad allenarsi, nello specchio d’acqua all’ombra del Circeo, fino al prossimo 6 agosto, dopodiché raggiungeranno Monaco per affrontare la prima gara alle ore 9.00 dell’11 agosto con finali previste sia sabato 13 che domenica 14 agosto. Di seguito gli atleti convocati Stefano Oppo, Aisha Rocek, Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Niels Torre, Laura Meriano, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Gaia ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022)– Da ieri sera la prima squadra, il Gruppo olimpico delazzurro, reduce dalla Coppa del Mondo di Lucerna, è aper affrontare il collegiale preparatorio in vista dell’Europeo Assoluto multisport programmato a Monaco di Baviera dall’11 al 14 agosto. A venticinque giorni dal via della competizione europea il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha, infatti, convocato 48 atleti, tra uomini e donne, i quali da oggi rimarranno ad allenarsi, nello specchio d’acqua all’ombra del Circeo, fino al prossimo 6 agosto, dopodiché raggiungeranno Monaco per affrontare la prima gara alle ore 9.00 dell’11 agosto con finali previste sia sabato 13 che domenica 14 agosto. Di seguito gli atleti convocati Stefano Oppo, Aisha Rocek, Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Niels Torre, Laura Meriano, Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Gaia ...

