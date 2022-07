Candida Auris: sintomi e come si trasmette il fungo killer. Il caso di Venezia (Di martedì 19 luglio 2022) La Candida Auris è stata scoperta nel 2009 Roma, 19 luglio 2022 - Il fungo killer Candida Auris è resistente almeno a una delle 3 classi di antifungini disponibili e non è curabile con i normali ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Laè stata scoperta nel 2009 Roma, 19 luglio 2022 - Ilè resistente almeno a una delle 3 classi di antifungini disponibili e non è curabile con i normali ...

Pubblicità

repubblica : Venezia, muore 70enne contagiato dal fungo killer Candida Auris. Primo caso in Veneto - ModernoAlex : Ormai non resta che il meteorite. Poi ci chiameremo tutti Flinstones Venezia, muore 70enne contagiato dal fungo ki… - doninside : oooh quindi in veneto abbiamo: varianti assortite di Covid, Citrobacter, West Nile, Vaiolo delle scimmie o ora pure… - infoitsalute : Candida Auris, cos'è e quali sono i sintomi del fungo killer che ha contagiato e ucciso un 70enne a Mestre - infoitsalute : Candida Auris, morto a Venezia l'uomo contagiato dal 'fungo killer': cos'è e perché preoccupa -