Candida Auris, morto per aver contratto il "fungo killer": casi in crescita in Italia (Di martedì 19 luglio 2022) È morto un 70enne di Mestre dopo aver contratto la Candida Auris, il "fungo killer" resistente ai farmaci. Si tratta del primo caso di infezione in Veneto e ora anche del primo decesso. Dopo l'arrivo all'ospedale dell'Angelo le sue condizioni erano "gravissime" ha sottolineato l'Usl 3, ma fino all'ultimo si sperava che "la situazione potesse migliorare". Non c'è stato niente da fare per l'uomo che, per un insieme di patologie tra cui la Candida, è deceduto il 16 luglio. Il 70enne si trovava in Kenya per lavoro quando è stato costretto a recarsi in una clinica privata in seguito a calcoli renali. Qui le sue condizioni hanno continuato a peggiorare fino a quando la famiglia non ne ha chiesto il trasferimento a Mestre. La provenienza del paziente ha ...

