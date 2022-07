Candida auris, morto l’uomo contagiato dal fungo killer a Venezia: Usl in massima allerta (Di martedì 19 luglio 2022) Candida auris: è morto l’uomo contagiato dal fungo killer che era stato ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, in provincia di Venezia. Cresce il livello d’allerta dell’Usl. Candida auris, morto l’uomo contagiato dal fungo killer a Venezia Era arrivato in ospedale in condizioni “gravissime” l’uomo che aveva contratto il “fungo killer” Candida auris a inizio luglio. Nonostante la delicatezza del quadro clinico del paziente e la consapevolezza che il patogeno non sia sensibile agli antibiotici tradizionali, i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022): èdalche era stato ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre, in provincia di. Cresce il livello d’dell’Usl.dalEra arrivato in ospedale in condizioni “gravissime”che aveva contratto il “a inizio luglio. Nonostante la delicatezza del quadro clinico del paziente e la consapevolezza che il patogeno non sia sensibile agli antibiotici tradizionali, i ...

