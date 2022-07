Cancro al seno, da associazioni pazienti 10 priorità per oncologia territorio (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Un percorso oncologico di presa in carico territoriale 'cucito' sulla singola paziente, attraverso la scelta del setting più adatto, con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle donne con tumore al seno, dei loro familiari e careviger, in linea con una delle missioni del Piano oncologico europeo. È una delle dieci proposte raccolte nel documento “Onconnext - Tumore al seno e oncologia territoriale, un binomio necessario”, presentato questa mattina alla Camera dei Deputati, e che per la prima volta vede le principali associazioni di pazienti con tumore al seno sottoscrivere insieme un paper su questo tema: Andos onlus, Europa Donna Italia, Favo Donna, IncontraDonna onlus e Salute Donna onlus. Un risultato ottenuto anche grazie al contributo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Un percorso oncologico di presa in carico territoriale 'cucito' sulla singola paziente, attraverso la scelta del setting più adatto, con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle donne con tumore al, dei loro familiari e careviger, in linea con una delle missioni del Piano oncologico europeo. È una delle dieci proposte raccolte nel documento “Onconnext - Tumore alterritoriale, un binomio necessario”, presentato questa mattina alla Camera dei Deputati, e che per la prima volta vede le principalidicon tumore alsottoscrivere insieme un paper su questo tema: Andos onlus, Europa Donna Italia, Favo Donna, IncontraDonna onlus e Salute Donna onlus. Un risultato ottenuto anche grazie al contributo di ...

