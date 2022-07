Caldo torrido: notti infuocate e insonni nelle città (Di martedì 19 luglio 2022) Settimana all’insegna del Caldo torrido portato dall’anticiclone africano: notti infuocate e insonni nelle città. Tutti gli ultimi aggiornamenti. Non solo temperature bollenti e afa di giorno, questo Caldo torrido che sta investendo l’Italia porta con sé anche notti afose e insonni. Soprattutto nelle città le temperature sono così elevate da non scendere sotto i 25° L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 luglio 2022) Settimana all’insegna delportato dall’anticiclone africano:. Tutti gli ultimi aggiornamenti. Non solo temperature bollenti e afa di giorno, questoche sta investendo l’Italia porta con sé ancheafose e. Soprattuttole temperature sono così elevate da non scendere sotto i 25° L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

