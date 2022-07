Caldo: Belgio, zoo decide misure speciali per proteggere gli animali (Di martedì 19 luglio 2022) Lo zoo belga Pairi Daiza, nella regione belga della Vallonia, ha deciso di proteggere i suoi animali dal Caldo record con misure altrettanto eccezionali. Ai primati viene lanciato cibo congelato su ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Lo zoo belga Pairi Daiza, nella regione belga della Vallonia, ha deciso dii suoidalrecord conaltrettanto eccezionali. Ai primati viene lanciato cibo congelato su ...

Pubblicità

Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? In #Belgio si cercano soluzioni al gran caldo: il governo ha comunicato che i #musei statali saranno gratis per gli over 65… - verdiana_v : RT @rtl1025: ?? In #Belgio si cercano soluzioni al gran caldo: il governo ha comunicato che i #musei statali saranno gratis per gli over 65… - rtl1025 : ?? In #Belgio si cercano soluzioni al gran caldo: il governo ha comunicato che i #musei statali saranno gratis per g… - GiordanoZambell : Sono in Belgio da 4 anni. Nel 2019 è stato stracciato il record di temperatura massima mai registrata nel paese (ap… - antoniorosato72 : Caldo record in Italia (e in Europa), picchi oltre i 40°: oggi e domani bollino rosso in nove città. Allarme in tut… -