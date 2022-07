Calciomercato: Villarreal. Accordo club - Cavani, firma Matador vicina (Di martedì 19 luglio 2022) L'uruguaiano pronto a sbarcare in Spagna e a ritrovare mister Emery MADRID (SPAGNA) - Dopo la Serie A con Palermo e Napoli, la Ligue 1 con il Psg e la Premier League con il Manchester United, Edinson ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) L'uruguaiano pronto a sbarcare in Spagna e a ritrovare mister Emery MADRID (SPAGNA) - Dopo la Serie A con Palermo e Napoli, la Ligue 1 con il Psg e la Premier League con il Manchester United, Edinson ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Su #PauTorres c'è il gradimento di #Allegri: la #Juventus ci prova, in attesa del rilancio del #Bayern per #DeLigt… - MarcoGuidi13 : #Calciomercato Primi colloqui #Villarreal-#Juve per #PauTorres già avviati: richiesta alta da 50 milioni, ma si tr… - MarcoGuidi13 : Stamattina gli agenti di #PauTorres hanno incontrato in sede la dirigenza del #Villarreal: si è discusso della poss… - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Villarreal. Accordo club-Cavani, firma Matador vicina - gnavarino : Altro che Salernitana: Cavani ha firmato un pre-contratto con il Villarreal -