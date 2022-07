Calciomercato Spezia | nel mirino un centrocampista del Chelsea!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo aver dato l’opportunità di far emergere tecnici del calibro di Vincenzo Italiano due stagioni fa e Thiago Motta in quella appena trascorsa, a Lasi augurano che il nuovo corso intrapreso con Luca Gotti quest’anno possa essere altrettanto fortunato ed ambizioso, cercando chissà, di trovare qualcosa che vada al di là di una semplice salvezza. Per farlo i liguri stanno già intessendo nelle fitte trame del, relazioni e trattative per consegnare al tecnico ex Udinese un organico quanto più competitivo possibile. #have asked to #Chelsea Ethan #Ampadu. Talks ongoing for a loan. #transfers #CFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022 Secondo quanto riportato da Nicolo Schira via Twitter, loavrebbe messo nelAmpadu, difensore gallese che ha trascorso lo ...