Calciomercato Napoli, tanti nomi per l’attacco: le situazioni (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle ultime ore, fra arrivi e partenze, il Calciomercato del Napoli sembra essere molto votato all’attacco. Due i profili più seguiti dai partenopei, che tuttavia continuano a muoversi sottotraccia per portare alla corte di Spalletti anche qualche colpo a sorpresa nonostante abbiano visto sfumare l’affare Dybala. Prima di procedere con nuovi acquisti, però, come dichiarato negli scorsi giorni dalla stessa società, i campani dovranno muoversi sul mercato in uscita. Ecco il punto sulle ultime trattative. Calciomercato Napoli, tanti possibili arrivi Da tempo il Napoli sta seguendo le orme di Gerard Deulofeu e del “Cholito” Simeone. Il primo è considerato un promesso sposo degli azzurri ma per chiudere l’affare serve pazienza. L’accordo fra AdL e l’entourage del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Nelle ultime ore, fra arrivi e partenze, ildelsembra essere molto votato al. Due i profili più seguiti dai partenopei, che tuttavia continuano a muoversi sottotraccia per portare alla corte di Spalletti anche qualche colpo a sorpresa nonostante abbiano visto sfumare l’affare Dybala. Prima di procedere con nuovi acquisti, però, come dichiarato negli scorsi giorni dalla stessa società, i campani dovranno muoversi sul mercato in uscita. Ecco il punto sulle ultime trattative.possibili arrivi Da tempo ilsta seguendo le orme di Gerard Deulofeu e del “Cholito” Simeone. Il primo è considerato un promesso sposo degli azzurri ma per chiudere l’affare serve pazienza. L’accordo fra AdL e l’entourage del ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: previsto blitz a Istanbul per provare a chiudere con il Fenerbahce l'acquisto… - DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - DiMarzio : .@sscnapoli in piena corsa per #KimMinJae del @Fenerbahce #calciomercato #SerieA - NapoliCM : ???? Simeone Napoli: c'è l'accordo! Programmata la firma: tutti i dettagli ??? - STnews365 : Verona: occhi sul francese Malcuit. Il francese sta valutando la proposta scaligera e risponderà entro pochi giorni… -