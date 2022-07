Calciomercato Napoli, svolta decisiva per un attaccante: le ultime (Di martedì 19 luglio 2022) Il Napoli sta vivendo una sessione di mercato non semplice: gli addii di Insigne e Koulibaly hanno pesato tanto e ora bisogna cercare dei sostituti. Per l’attacco si pensa ad un vice Osimhen: secondo il Mattino, ci sarebbe una trattativa in stato avanzato per portare Giovanni Simeone a Napoli. La scelta di puntare su Simeone arriva dopo che l’operazione Broja è sfumata: l’attaccante del Chelsea è andato in prestito al West Ham e così De Laurentiis ha scelto di puntare sul Cholito. Per fare spazio all’attaccante del Verona, però, serve prima l’uscita di un altro attaccante, che potrebbe essere Petagna. Giovanni Simeone Hellas Verona L’attaccante argentino, figlio di Diego Simeone, ha realizzato 17 gol e 6 assist nell’ultima Serie A ed è stata la sua stagione più prolifica. Dopo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022) Ilsta vivendo una sessione di mercato non semplice: gli addii di Insigne e Koulibaly hanno pesato tanto e ora bisogna cercare dei sostituti. Per l’attacco si pensa ad un vice Osimhen: secondo il Mattino, ci sarebbe una trattativa in stato avanzato per portare Giovanni Simeone a. La scelta di puntare su Simeone arriva dopo che l’operazione Broja è sfumata: l’del Chelsea è andato in prestito al West Ham e così De Laurentiis ha scelto di puntare sul Cholito. Per fare spazio all’del Verona, però, serve prima l’uscita di un altro, che potrebbe essere Petagna. Giovanni Simeone Hellas Verona L’argentino, figlio di Diego Simeone, ha realizzato 17 gol e 6 assist nell’ultima Serie A ed è stata la sua stagione più prolifica. Dopo ...

