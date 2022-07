Calciomercato Napoli, nessun blitz a Istanbul per Kim Min-jae: il motivo (Di martedì 19 luglio 2022) “Kim è un calciatore bravo che stiamo seguendo“. Queste le parole usate in conferenza stampa dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli in merito al possibile arrivo del centrale sudcoreano alla corte di Spalletti. Il Napoli ha fretta di trovare un sostituto che colmi l’assenza lasciata da Koulibaly, ormai nuovo calciatore del Chelsea, e tra i diversi papabili candidati, Kim Min-jae sembrerebbe il maggior indiziato a vestire la maglia azzurra, con un arduo e complicato compito: non far rimpiangere il senegalese. Kim Min-Jae Napoli (FOTO – Getty Images) In serata, sono arrivate nuove conferme da Alfredo Pedullà, noto esperto di Calciomercato, che durante lo Speciale Calciomercato, in onda su Sportitalia, ha così commentato la trattativa tra il Napoli e il Fenerbahçe che porterebbe il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) “Kim è un calciatore bravo che stiamo seguendo“. Queste le parole usate in conferenza stampa dal direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli in merito al possibile arrivo del centrale sudcoreano alla corte di Spalletti. Ilha fretta di trovare un sostituto che colmi l’assenza lasciata da Koulibaly, ormai nuovo calciatore del Chelsea, e tra i diversi papabili candidati, Kim Min-jae sembrerebbe il maggior indiziato a vestire la maglia azzurra, con un arduo e complicato compito: non far rimpiangere il senegalese. Kim Min-Jae(FOTO – Getty Images) In serata, sono arrivate nuove conferme da Alfredo Pedullà, noto esperto di, che durante lo Speciale, in onda su Sportitalia, ha così commentato la trattativa tra ile il Fenerbahçe che porterebbe il ...

