Calciomercato Milan | spunta un nuovo nome per la difesa

(Di martedì 19 luglio 2022) Si accende anche ildel. Come i cugini nerazzurri, anche i rossoneri sono alla ricerca di un difensore e ilè quello di Japhet Tanganga del Tottenham. Il club italiano infatti sta provando a convincere il giocatore ad approdare ao, dopo la buona stagione in Inghilterra in Premier League. Andiamo dunque a vedere le ultime notizie suldel, chi è Japhet Tanganga (Photo credit: AC)Unmagari non conosciuto ai più, ma quello di Japhet Tanganga sta già diventando piuttosto familiare ai tifosi rossoneri. Inglese, classe 1999, è un difensore del Tottenham che ha svolto con i londinesi tutta la trafila delle giovanili. ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, pronto il blitz decisivo per #DeKetelaere ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, Zlatan #Ibrahimovic ha firmato il rinnovo: i dettagli dell'accordo - sportli26181512 : Di Marzio: 'Tanganga-Milan: l'agente a Milano nelle prossime ore': Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta qu… - Verdian30883801 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? -

: i rossoneri pronti ad affondare il colpo per De Ketelaere e puntano a chiudere entro i prossimi giorni Charles De Ketelaere continua ad essere l'obiettivo numero uno per il. ...Arriva la conferma del noto esperto di, che ha fatto sapere come ilstia per accelerare per il difensore. Ilaccelera. Le diverse trattative in ballo in casa rossonera dovrebbero finalmente entrare nella fase ...Chelsea e Milan sono ancora in trattativa per Hakim Ziyech, ecco le cifre. Secondo quanto riporta football.london , Il Chelsea avrebbe aperto alla cessione di Ziyech quest’estate se dovesse ricevere u ...Calciomercato Milan news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Incontro in programma col Tottenham per Tanganga, Manchester United su Ziyech ...