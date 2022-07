Calciomercato Milan – Rossoneri al lavoro per Tanganga e De Ketelaere (Di martedì 19 luglio 2022) Il Milan è al lavoro per chiudere altri colpi in entrata: i Rossoneri vogliono chiudere gli affari Tanganga e De Ketelaere Leggi su pianetamilan (Di martedì 19 luglio 2022) Ilè alper chiudere altri colpi in entrata: ivogliono chiudere gli affarie De

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: domani previsto blitz in Belgio per provare a chiudere per l'acquisto di… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, pronto il blitz decisivo per #DeKetelaere ???? - serieAnews_com : #Milan, domani si può chiudere per #DeKetelaere #Calciomercato - Luxgraph : Diaw si veste di gialloblù: è ufficialmente del Modena -