Calciomercato Milan – Pedullà | “De Ketelaere | via libera vicino” | News

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, pronto il blitz decisivo per #DeKetelaere ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, Zlatan #Ibrahimovic ha firmato il rinnovo: i dettagli dell'accordo - PianetaMilan : #Mercato @acmilan – #Ibrahimovic rinnova fino al 2023: “Sono ancora affamato” #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanLiveIT : #Milan, proposto nuovamente #Belotti Rossoneri piuttosto freddi... ?? -

: i rossoneri pronti ad affondare il colpo per De Ketelaere e puntano a chiudere entro i prossimi giorni Charles De Ketelaere continua ad essere l'obiettivo numero uno per il. ...Il feeling tra le parti dunque esiste ed è reciproco, ma ilha chiarito da subito che questa operazione, considerati i costi e il valore del giocatore, si può chiudere solo a patto che sia un'...De Ketelaere-Milan, i rossoneri hanno scelto il trequartista classe 2001 del Bruges: Maldini offre 35 milioni di euro, chiusura ad un passo ...Siamo solo a metà luglio e dobbiamo arrivare fino al primo settembre. Tracciare bilanci adesso non sarebbe giusto, ma vista la stagione dei sei gioielli di Dionisi – Berardi, Scamacca, Raspadori, Frat ...