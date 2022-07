Calciomercato Milan, arriva l'ultimatum per De Ketelaere (Di martedì 19 luglio 2022) Milan, rush finale per De Ketelaere: la decisione di Maldini e Massara Paolo Maldini © LaPresseLa 'Gazzetta dello Sport' riferisce che il Milan non avrebbe intenzione di spingersi oltre i 32 milioni ... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022), rush finale per De: la decisione di Maldini e Massara Paolo Maldini © LaPresseLa 'Gazzetta dello Sport' riferisce che ilnon avrebbe intenzione di spingersi oltre i 32 milioni ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, pronto il blitz decisivo per #DeKetelaere ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, Zlatan #Ibrahimovic ha firmato il rinnovo: i dettagli dell'accordo - P3droFavale : @NiccolFrancesc6 @uattafuck @_bando10 Avevamo in mano Nesta. Sembrava fatta. Poi un giorno salta tutto. Nesta al Mi… - FrancescoTagli : RT @MilanNewsit: Pedullà: 'De Ketelaere al Milan: scelta fatta, via libera vicino' -