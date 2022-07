Calciomercato Milan, arriva la gioia: “Domani lo prendono” (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo i colpi in sede di Calciomercato di Inter, Roma e Juve, Domani potrebbe arrivare quello del Milan di Maldini e Massara. Se Inter, Juventus e Roma sono sicuramente state le protagoniste di questi primi due mesi di mercato, Napoli e Milan sono quelle che hanno avuto qualche difficoltà in più. I partenopei, infatti, hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo i colpi in sede didi Inter, Roma e Juve,potrebbere quello deldi Maldini e Massara. Se Inter, Juventus e Roma sono sicuramente state le protagoniste di questi primi due mesi di mercato, Napoli esono quelle che hanno avuto qualche difficoltà in più. I partenopei, infatti, hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: domani previsto blitz in Belgio per provare a chiudere per l'acquisto di… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, pronto il blitz decisivo per #DeKetelaere ???? - adestefanis11 : La fortuna di essere ormai 'anzianotti' è che se #Bremer andrà ai gobbi non farà di certo male come la partenza di… - sportli26181512 : Tanganga-Milan, in programma un incontro con l'agente del calciatore: Oltre al blitz in Belgio per De Ketelaere, i… -