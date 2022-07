Calciomercato Cremonese, grandi manovre per il reparto offensivo (Di martedì 19 luglio 2022) Continua a ritmo intenso il lavoro nel Calciomercato della Cremonese per completare un gruppo squadra che possa essere in grado di restare in Serie A dopo la recente promozione conquistata nel campionato cadetto, arrivata con la presa del secondo posto alle spalle del Lecce campione. Nelle ultime settimane, la dirigenza ha ufficializzato l’acquisto di Paolo Ghiglione, eclettico difensore-centrocampista esterno classe ’97, che è giunto a titolo definitivo dal Genoa. Dopo aver siglato ben dieci colpi di mercato per la nuova rosa guidata da mister Massimiliano Alvini, ex Perugia, la dirigenza grigiorossa vuole continuare il suo percorso di rafforzamento andando a puntellare ulteriormente il roster. Calciomercato Cremonese: Lammers e Reese in Pole Photo Credits: Pagina Facebook Holstein KielSecondo le ultime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Continua a ritmo intenso il lavoro neldellaper completare un gruppo squadra che possa essere in grado di restare in Serie A dopo la recente promozione conquistata nel campionato cadetto, arrivata con la presa del secondo posto alle spalle del Lecce campione. Nelle ultime settimane, la dirigenza ha ufficializzato l’acquisto di Paolo Ghiglione, eclettico difensore-centrocampista esterno classe ’97, che è giunto a titolo definitivo dal Genoa. Dopo aver siglato ben dieci colpi di mercato per la nuova rosa guidata da mister Massimiliano Alvini, ex Perugia, la dirigenza grigiorossa vuole continuare il suo percorso di rafforzamento andando a puntellare ulteriormente il roster.: Lammers e Reese in Pole Photo Credits: Pagina Facebook Holstein KielSecondo le ultime ...

Pubblicità

lucabianchin7 : #Tsadjout sarà un giocatore della #Cremonese: vicinissimo l’accordo col #Milan. Trasferimento a titolo definitivo,… - TuttoHellasVer1 : Mercato Verona: interesse della Cremonese per Magnani - CalcioTime_it : Il Monza si fatto avanti nelle ultime ore per il centrocampista scuola Juve, Filippo Ranocchia. Sul giocatore ci so… - FilippoRubu00 : ??#Cremonese, effettuato negli ultimi giorni un tentativo per Kevin #Lasagna. L’#Hellas non vorrebbe cedere l’attacc… - FilippoRubu00 : ??#Cremonese, domani è la data dell’arrivo di #Pickel ???? Trattativa chiusa con il #Famalicao sulla base di 5M (non… -